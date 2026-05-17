現代人は仕事場や家庭で長時間座ったままの生活を送るため、血流が滞りがち。すると、体のあちこちに不調が……。血管のエキスパート・高橋亮医師が提唱するのは、スマホやテレビを見ながらの「ずぼらストレッチ」で実現できる、血管改善法である。【取材・文奥山典幸/ライター】＊＊＊【写真を見る】１日５分でオッケーな「ずぼらストレッチ」とは春の訪れを感じる一方で、寒暖差や気圧の変動が大きい季節になりました。