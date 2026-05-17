暑さを感じる日に、さっぱりとした「冷やしとろろそば」を食べたくなる方も多いのではないでしょうか。今回は、コンビニ大手3社（ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン）の「冷やしとろろそば」を比較し、重量や味わいの違いを中心に比較してみました。総重量はローソンが一歩リード具材やつゆを麺の上にのせた状態で、容器込みの総重量を測定しました。結果は、ローソンが342g、セブン-イレブンが335g、ファミリーマート