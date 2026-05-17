7月24日に公開されるWヒーロー2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』。M!LKの曽野舜太が『仮面ライダーゼッツ』に出演することが発表された。 参考：映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ティザービジュアル＆特報 『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）は、無敵のエージェ