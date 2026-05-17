開催：2026.5.17 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとレンジャーズが対戦した。 アストロズの先発投手は蠟緂威、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 1回裏、1番 ホセ・アルテューベ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでア