開催：2026.5.17 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 1 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が17日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するブリュワーズの先発投手はローガン・ヘンダーソンで試合は開始した。 3回裏、4番 トレバー・ラーナック 4球