開催：2026.5.17 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 8 - 3 [カブス] MLBの試合が17日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。 1回裏、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打って左中間スタ