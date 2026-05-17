セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスに高評価が与えられている。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第38節が16日に行われ、2位セルティックは首位ハーツと対戦。勝ち点「1」差で迎えた優勝決定戦は43分にコーナーキックからハーツに先行を許したが、45＋4分にアルネ・エンゲルスがPKを決めて同点に追いついた。さらに、87分には左からの折り返しに走り込んだ前田が合わせて逆転に成