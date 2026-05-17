今年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門で、日本とスペインはまさに互角の勝負を繰り広げている。両国からはそれぞれ3作品がパルムドール（最優秀賞）にノミネートされ、今映画祭で最も注目される二大映画勢力になった。日本映画からは25年ぶりに、3作品がコンペティション部門にノミネートされた。是枝裕和監督の「箱の中の羊」、浜口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」だ。うち是枝監督と