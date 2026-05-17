HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、1万4000人の頂点に立ち、見事"ファイナルピース"の座を射止めたSAKURAの現在のビジュアルに驚きの声が上がった。【映像】痩せた！LAに拠点を移した現在のSAKURAのビジュアル『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1