俳優の内山理名（44）が15日、Instagramのストーリーズを更新。我が子にキスをするほほえましい姿を公開した。【映像】内山理名の愛妻弁当＆子どもとの姿（複数カット）2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や、2人分の料理が並ぶ食卓、子どもと散歩に出かけた様子など、仲むつまじい家族との日常を発信している。内山