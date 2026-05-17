出入国在留管理庁は、日本で不法に残留、就労している外国人の摘発を強化するため、ＳＮＳを活用した情報収集・分析に乗り出す方針を固めた。従来は本人の出頭や警察からの情報提供を受け、出国命令や退去強制手続きを取っていたが、不法事案の把握をより積極的に進める狙いがある。ＳＮＳ上では違法な就労募集や、在留資格の偽造に関する情報が拡散しており、入管庁はこうした関連情報の収集・分析を行う。具体的には、不法