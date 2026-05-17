ミュージシャン・俳優のGACKTさんが５月１７日、自身のＸを更新。東日本大震災の被災地への想いを綴りました。【写真を見る】【 GACKT 】東日本大震災の被災地を訪れ「15年経った今でも、悲しみや苦しみの中で、今なお心を痛め続けている方が大勢いる」想いつづるGACKTさんは「昨日、東日本大震災の被災地の一つである、宮城県仙台市の荒浜地区、そして、ゆりあげ地区の慰霊碑に手を合わせに行った。」と、報告。続けて「