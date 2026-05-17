イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。イスラエル軍は16日、ガザ地区北部のガザ市で15日に攻撃を行い、ハマスの軍事部門トップ、イズ・ハダド氏を殺害したと発表しました。ハダド氏について、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の1人だったとしていて、ハマスの軍事部門の能力を再構築し、イスラエルに対するテロ攻撃を計画していたと主張し