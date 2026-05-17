お笑いコンビ・令和ロマンが16日、7年ぶりとなる単独ライブ『RE:IWAROMAN』をKアリーナ横浜で開催した。【ライブ写真多数】ものすごい光景…1.8万人の前で漫才令和ロマン『M-1グランプリ』史上初の連覇を達成し、“漫才は劇場でやるもの”という常識を覆すため、この日までにさまざまな実験という名の挑戦をしてきた。ドローンで空を舞台に、壁画や看板で街を舞台に、案内アナウンスで毎日多くの人が通過する駅を舞台に、