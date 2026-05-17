タレントの堀ちえみが16日に自身のアメブロを更新。長女・彩月さんからメイクの指導を受けたことを報告し、実際に仕上げた自撮りショットを公開した。【映像】韓国での施術後の堀ちえみ「今日のメイクの仕上がりは!?!?」というタイトルでブログを更新した堀は、完成した自撮り写真を公開。「一応彩月のレクチャー通りに。頑張りました」と報告し、娘から教わったメイクテクニックを忠実に再現しようと試みたことを明かした。