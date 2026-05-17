「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場し、先制のホームを踏んだ。エンゼルス先発のソリアーノに対して、初回の第１打席は四球を選んだ。初球の外角スプリットはボール。２球目のシンカーをファウルにした後、３球連続でボール球を見極めた。続くベッツの左翼線への安打で大谷は三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で生還した。大谷は１２日・ジャイアン