Image: Energizer via GIZMODO US 今までなかったのが不思議かも。米国老舗電池メーカーのエナジャイザーが、飲み込んでもやけどしない、世界初のリチウムボタン電池を発売しました。AirTagやテレビのリモコンなど、誤飲しやすい電池のニーズが増えている今、小さなお子さんをお持ちの方には朗報ですね。ボタン電池誤飲は命にかかわる米国では、子どもがリチウムボタン電池を誤飲する事故が