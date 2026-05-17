本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。リーグトップに立つ17号2ランを含む3打数2安打3打点の活躍で、8-3の勝利に貢献した。この試合で仲間とともにメジャー史上初の快挙を達成していた。3-0の3回1死走者なしの第2打席。相手先発右腕タイヨンの外角高めへの変化球を強振した。打球は左中間へグングン伸び、中堅手が懸命にジャンプする