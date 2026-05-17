前田大然のゴールが物議も、元審判員が解説スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然は最終節のハーツ戦（3-1）で決勝点をマークし、劇的な逆転優勝に導いた。本拠地セルティック・パークでの重要な一戦でセルティックは前半42分に先制を許すも、PKで追いつき同点に。そして後半41分、左からのグラウンダーのクロスを前田が押し込んで勝ち越しに成功した。後半アディショナルタイムにはダメ押しの3点目も決まり、3-1