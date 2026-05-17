猫が『高齢期』に入ったら見直したいお世話 1.食事内容と食べ方の見直し 高齢期に入ると、これまでと同じごはんでも体に合わなくなることがあります。 代謝が落ち、消化機能もゆっくりになるためです。若い頃は平気だった量や硬さでも、シニア猫には負担になる場合もあります。 カリカリを勢いよく食べていた子が、最近はポロポロこぼすようになった…。そんな変化があるとき、それは歯や顎の力が弱くなって