今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある日、義妹から「今度ライブがそっちであるから、泊まらせて欲しい」と連絡を受けたA子さん。泊まることに抵抗があったA子さんは、角を立てずに断れないか悩み、「布団がない」と伝えることに。すると、義妹から信じられない提案があって──。 義妹からの連絡 ある日、遠方に住んでいる義妹から「今度ライブがそっちであるんだけど、娘2人と私の3人で泊まら