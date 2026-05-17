記事ポイント高山寺公認の手漉き和紙絵巻が九州で初めて展示されます。会期は2026年6月6日から7日まで、会場は福岡県八女市本町の横町町家交流館です。入場料1,000円に手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙が付きます。 ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」登録10周年を記念した展示会が、福岡・八女で開催されます。高山寺公認の手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜』が、横町町家交流館を中心にし