真庭警察署 16日夜、真庭市でトラクターと運転手の男性が畑に転落した状態で見つかり、その後男性の死亡が確認されました。 16日午後8時20分ごろ、真庭市社で「トラクターが畑に転落している」と通報がありました。 警察によると、近くに住む農業の男性（89）と、その男性が運転するトラクターが、畑に転落した状態で見つかったということです。 男性は病院に搬送されましたが、17日午前0時半に死