ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、広めのつばで日差しをしっかりとガードできる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」ミッキーモチーフ © Disney&#