記事ポイント津軽海峡フェリーが函館〜青森航路限定の「タイムセール」を再販売します普通車はドライバー込み片道10,000円、軽自動車は片道9,000円で設定されます販売期間は2026年5月18日12時から6月19日17時まで、乗船対象期間は6月1日から7月17日までです 津軽海峡フェリーが、函館〜青森航路を対象にした最安値商品「タイムセール」を再販売します。普通車や軽自動車で青森・函館間を移動する旅行計画に組み込みやすい、WE