記事ポイント「らあめん花月嵐」が期間限定ラーメン「喜多方ラーメン醤平食堂」を販売しています。日本三大ラーメンの一つに数えられる喜多方ラーメンを、花月嵐の経験をもとに仕立てた一杯です。通常商品は980円、肉増しは1,240円で、全国211店舗で展開されています。 グロービート・ジャパンが運営するラーメンチェーン「らあめん花月嵐」から、期間限定ラーメン「喜多方ラーメン醤平食堂」が登場しています。博多豚骨、札