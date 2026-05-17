記事ポイント株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から愛犬用の総合栄養食が登場します。牛肉＆豚レバー、鶏肉＆豚レバー、馬肉＆豚レバーの3種類が展開されます。100gと240gの2タイプで、公式オンラインショップでは先行販売が始まっています。 愛犬のおやつ・ごはんを販売するホットドッグが、ペット専用ブランド「コミフPETS」を立ち上げます。第一弾商品として、獣医師と共同開発した成犬・高齢犬用の総合栄養