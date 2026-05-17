記事ポイント株式会社ルネサンスが「第36回西日本食品産業創造展’26」に出展します。静岡県内の自社工場によるドライフルーツティーとお茶パック製品のOEM製造体制を紹介します。会場では試作品、商品設計事例、OEM導入までのスケジュール例が展示されます。 ルネサンスが、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で開催される「第36回西日本食品産業創造展’26」に出展します。静岡県内に新設した自社工場を軸に、ドライフルーツテ