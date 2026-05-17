ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「黒ひげ危機一発×クロミDeco charmyマスコット」を紹介します！ セガプライズ サンリオ「黒ひげ危機一発×クロミDeco charmyマスコット」 © TOMY © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663953 登場時期：2026