女優の黒木瞳が１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）に出演。宝塚歌劇団同期の“天才”と再会を果たす一幕があった。涼風真世、真矢ミキら、そうそうたるメンバーぞろいの宝塚歌劇団６７期生の黒木。中でも首席で入団したのが菀明（よう・あきら）さんだった。黒木は菀さんについて「宝塚音楽学校で１年生の時の前期後期、２年生の時も前期後期と試験があ