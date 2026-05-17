お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３３）は、自分なりの方法で誰かの背中を押し続けている。本業の芸人活動の他に、独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの選手として５年目のシーズンに突入。一度、大学時代にプロ野球選手の道を諦めたものの、自身の活躍で「少しでも誰かに勇気を与えられるのではないか」との思いから挑戦を続けている。「やればできる」を体現し続けているそのモチベーションなどに迫った。（古本