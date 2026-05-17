記事ポイントアクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』から体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』が発売アルファベットチャームやビーズを組み合わせ、その場でオリジナルチャームを作れる仕様STARTキットは1,650円(税込)、追加パーツも用意 ティアライズが運営するアクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』から、体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』が登場しています。カラフルなアルファベットチャームやビーズを選び、その場で