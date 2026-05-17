１３日、成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地でタケノコを食べるパンダの「花嘴巴（ホワズイバ）」。（成都＝新華社配信／胡国林）【新華社成都5月17日】中国四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地は初夏を迎え、パンダたちの行動が活発になってきた。餌を食べ、木に登り、ゴロゴロするかわいらしい姿が見られた。１３日、成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で水遊びをするパンダの「倫倫（ルンルン）」。（成都＝新華社