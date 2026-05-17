記事ポイント株式会社florbitalが中小企業の経営者・DX推進担当者向けに新サービスを開始します。月額30,000円（税抜）で、月2回のTeamsオンラインセッションとチャットサポートを提供します。初回60分の無料相談セッションは毎月3社限定で設定されています。 Microsoft 365を活用したシステム開発・DX支援を手がけるflorbitalが、中小企業向けの伴走型サービスを開始します。「社長専用の業務改善相談室」は、DXの優先順位整