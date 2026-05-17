お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）の初の写真集『40×40ドキュメント金属バット』が7月28日に発売されることが決定した。きょう17日から全国書店などで予約受付が始まる。【写真】貴重な2組ショット！カミマン大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆金属バット『THE SECOND』で活躍し、『上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バット。「一流芸能人にもゴリ押しされまくっている異端の漫才コンビ」が衝撃の“処女