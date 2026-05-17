トルコで穏やかな時間を過ごしていた男性たちの前に、突然ニワトリが飛んできた瞬間がカメラに捉えられた。ニワトリは向かいの建物の5階から飛んできたとみられ、響いてきた飼い主の声に現場は笑いに包まれた。ティータイムに派手に登場した“ゲスト”トルコで撮影されたのは、気の合う仲間たちと楽しむティータイムの様子だ。穏やかなひとときを過ごしていたその時、突然の乱入者が現れた。その正体はニワトリだ。驚いた男性たち