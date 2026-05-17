4連の無人機ランチャーを2基搭載アメリカの国防大手テキストロン社と傘下のハウ＆ハウ社は2026年4月、海兵隊向けのUGV（無人地上車両）「RIPSAW M1」を初めて公開しました。同社はこれまで陸軍向けに、履帯（クローラー）式で戦闘重量10t近い大型の「RIPSAW M5」などを開発してきましたが、今回のM1はタイヤ（装輪）式となり、総重量を3t程度に抑えた小型のUGVです。【4連ランチャーを搭載】これが「RIPSAW M1」です！（写真）