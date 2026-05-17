勢い止まらず、メジャー初の1戦2発をやってのけた村上(C)Getty Images完全にメジャーリーグの水に馴染んだ。現地時間5月16日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の16号ソロに続き、5回にも17号2ランを放って年間61発ペースに乗せた。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェック貫禄すら漂ってきた。3-0とリードで迎えた3回1死で、相手右腕ジェー