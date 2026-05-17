◆バレーボール男子▼欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝ペルージャ３―０（２５―１９、２５―２０、２６―２４）ＰＧＥプロジェクト・ワルシャワ（１６日、イタリア・トリノ）準決勝が行われ、日本代表の石川祐希が所属する今季イタリア１部・セリエＡ王者のペルージャ（イタリア）が、ポーランド１部ＰＧＥプロジェクト・ワルシャワを３―０で下し、大会２連覇に王手をかけた。石川自身、前回大会で日本男子初の