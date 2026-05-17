◆米大リーグホワイトソックス８―３カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のホワイトソックス戦に「５番・右翼」で先発出場。２回にケレニックの右中間へのライナーを逆シングルのダイビングキャッチの美技を見せたが、打席では４打数無安打で打率は２割６分３厘となった。ケレニックの打球速度９１マイル（約１４６キロ）の右中間を襲ったライナー。鈴木はスター