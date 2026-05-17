乃木坂４６の一ノ瀬美空が１６日までに自身のインスタグラムを更新。彼女感あふれるショットでファンの心を鷲掴みにした。一ノ瀬は「今年の夏もたくさん食べるぞ〜」とつづり、目の前のかき氷と彼女感あふれる笑顔のショットを披露した。この投稿にはＳＮＳ上で「定期的な彼女感ほんまたまらんです」「美空とかき氷デートですね」「パンダのかき氷になりたい」「みーきゅんとかき氷食べに行きたい」「みーきゅんぐらむ１年中