フランス１部リヨンのパウロ・フォンセカ監督が１６日、「エンドリッキは来季、Ｒマドリードへ復帰する」と述べた。１９歳のエンドリッキは、２０２４年７月にパルメイラス（ブラジル）からＲマドリードへ移籍したが、出場機会が少なかった。今年１月にリヨンへ６か月の期限付きで移籍し、フランス１部で１５試合に出場して５得点７アシストと活躍した。今年４月、約１年ぶりにブラジル代表へ復帰してクロアチア戦で２得点