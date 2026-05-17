◆ベルギー１部プレーオフ２▽第８節スタンダール０―０ゲンク（１６日、スタッド・モーリス・デュフラン）１５日の北中米Ｗ杯メンバー発表で２大会連続で選出されたゲンク所属のＭＦ伊東純也は先発し、後半４３分までプレーした。試合は０―０で引き分けた。前半３６分、途中出場したＭＦ横山歩夢がカットインから放ったシュートがポストに当たったところに伊東が詰めたが、ゴールは決まらず。後半１０分にはカウンター