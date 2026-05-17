◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽決勝アルナスル０―１Ｇ大阪（１６日、キングサウード・ユニバーシティー・スタジアム）Ｇ大阪はアウェーでアルナスル（サウジアラビア）に勝利し、２０１５年の天皇杯以来、１１シーズンぶり１０冠目のタイトルを獲得した。前半３０分、ＦＷデニス・ヒュメットが右足で決勝点を挙げた。Ｇ大阪は、日本のクラブでＡＣＬ２初優勝。タイトル１０冠目は浦和に並び国内２位タイ（１位