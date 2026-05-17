ガールズグループApinkのメンバーたちが、ユン・ボミと音楽プロデューサー、ラドの結婚式を訪れ、固い絆を見せた。去る5月16日午後、グランドハイアットソウルにて、ユン・ボミとラドの結婚式が執り行われた。同日、SNS上には2人の結婚式の様子を収めた写真や動画が多数拡散され、目を引いた。【写真】脱退のソン・ナウン、意味深投稿歌手ハン・ソユンが公開した新婦の控室の写真には、Apinkのメンバーたちが一堂に会しており、目