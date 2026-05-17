フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が17日までに自身のインスタグラムを更新。“アダルト黒コーデ”の最新ショットを公開した。「日本人スケーターみんなと」とつづり、黒のジャケット＆デニム姿のカウンターテーブルのあるレストランでのショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「大人っぽくなりましたね〜ステキです」「とっても素敵です」「カッコいい」「本当に華がありますよね」「可愛くて