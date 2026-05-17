米大リーグ、エンゼルス―ドジャース戦で始球式を務めるフィギュアスケート女子の島田麻央。マウンド手前でジャンプを披露してから投球した＝アナハイム（共同）【アナハイム共同】フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央（木下グループ）が16日、アナハイムで行われた米大リーグ、エンゼルス―ドジャースの試合前に始球式を務めた。マウンド手前でジャンプを披露してから、捕手役にノーバウンドで投球した