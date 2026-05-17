フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を果たした島田麻央（17＝木下グループ）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス―ドジャースの「ハイウエー・シリーズ」第2戦で始球式を務めた。マイケル・ジャクソンのファンで映画「Michael/マイケル」が6月12日に日本公開されることを受けて、背番号「612」を選択。投球前にマウンド前の芝生部分、回転ジャンプを披露すると、観客席からは大