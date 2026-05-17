お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が、16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。世界的美食家の“自慢”にひれ伏した。ゲストの人生を彩った食に迫るトーク番組。この日は世界中のトップシェフと交流を持つ美食家の浜田岳文氏が出演し、富山・南砺市にあるジビエ料理店を紹介した。MCの加藤浩次から「高橋（店に）行ったことあるの？」と話題を向けられると、高橋は「行ったことあるんです」と明