住宅ローンを完済し、貯蓄も十分。老後の資金計画は完璧だったはずのAさん夫婦。しかし、どれだけお金があっても埋められないのが「心の断絶」です。「家族なんだから」という言葉で娘の生活に踏み込み続けた結果、突きつけられたのはSNSのブロックと、引っ越し先不明の現実でした。核家族化が進み、家族の在り方が激変するなかで、私たちはどのように価値観を変えるべきなのか。終の棲家で自問自答を続ける夫婦の姿から、社会保険